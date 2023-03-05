Киев бросит в бой в Запорожье сотни обученных в Британии солдат Рогов рассказал о переброске в Запорожье свыше трех тысяч солдат ВСУ, обученных в Британии

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина отправила в Запорожье более трех тысяч солдат, которые прошли обучение в Британии, заявил РИА Новости член гражданской администрации области Владимир Рогов. По его словам, курс подготовки военных на британских базах занимает три с половиной — четыре недели.

В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии, — сказал он.

Ранее сдавшийся в плен солдат ВСУ сообщил, что украинские военные отправляются на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Англии. По словам пленного, он и его группа прошли 21-дневное обучение в Великобритании, включающее в себя медицину, инженерные работы, боевые действия в городской и лесистой местности.

Однако по возвращении на Украину их поселили в доме в селе Житомирской области, не поставив перед ними никаких задач. Там военные находились полтора месяца, после чего им сообщили об отправке в зону боевых действий, но без конкретизации места.

По словам солдата, военных привезли в сектор и приказали окопаться, однако позже их направили в другую точку. Ночью им пришлось освободить свои рюкзаки, чтобы было легче убегать от пулеметчика. После этого огни забежали в посадку, где и заночевали. Вскоре их обнаружили российские солдаты, и им пришлось сдаться.