Катание на «тарзанке» стало причиной смерти школьницы в Казани Школьница в Казани погибла после того, как на нее с тарзанки упал молодой человек

Фото: mchstatarstan/t.me

Днем 9 июля в Казани 15-летняя девочка во время купания в озере Средний Кабан скончалась после того, как на нее с «тарзанки» упал молодой человек. Об этом сообщает Telegram-канал управления МЧС Татарстана. Школьница скончалась на воде, поэтому ее труп пришлось извлекать водолазам.

В 16:20 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани. На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы РТ. В 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 метрах от берега, — сообщили в МЧС.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Республиканское управление СКР тоже приступило к проверке. По предварительным данным, на водоеме девочка находилась вместе с ровесниками.

7 июля в подмосковной Истре пятилетний и семилетний братья утонули в пожарном пруду. Один из мальчиков упал в пруд во время ловли рыбы, второй попытался его спасти, однако ни один из них не смог выбраться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.