Два ребенка утонули в пруду в Подмосковье Семилетний и пятилетний мальчики утонули в пруду в подмосковной Истре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Истре пятилетний и семилетний братья утонули в пожарном пруду, сообщает в Telegram пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, один из мальчиков упал в пруд во время ловли рыбы, второй попытался его спасти, однако ни один из них не смог выбраться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

По данным ведомства, трагедия произошла 7 июля около 14:00 в деревне Зенькино в Истре. Братья катались на велосипедах по улице и в какой-то момент остановились поудить рыбу из пожарного пруда. Один из них упал в водоем, второй попытался его спасти, но тоже утонул.

Истринская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Новосибирской области 12-летняя девочка утонула в котловане, в котором решила искупаться. Несчастный случай произошел 3 июля в окрестностях села Александро-Невское. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.