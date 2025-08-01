Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 августа: инфографика

В ночь на 1 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 60 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Черного моря, три — над территорией Воронежской области, два — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тульской области, один — над акваторией Азовского моря, — уточнили в ведомстве. Фото: Иллюстрация NEWS.ru