Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:35

Камчатского гида осудили за гибель восьми туристов на вулкане

На Камчатке гид осужден на 4,5 года за гибель туристов на Ключевском вулкане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке гида Ивана Алабугина осудили по делу о гибели девяти человек на Ключевском вулкане в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Он проведет 4,5 года в колонии общего режима, мужчине в течение трех лет запрещено заниматься туристической деятельностью.

Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с туристической деятельностью, на 3 года, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что директор туристической компании прорекламировал тур по восхождению на вулкан и нанял для реализации предложения двух человек без надлежащих полномочий. В итоге группа из десяти туристов в сопровождении двух гидов 30 августа 2022 года начала поход по неутвержденному маршруту без разрешения на посещение природного парка.

Уже 3 сентября из-за плохого самочувствия двое туристов в сопровождении Алабугина начали спуск с высоты 4000 метров к домику вулканологов. Остальные туристы продолжили восхождение, но на высоте 4400 метров повернули назад. Во время спуска они сорвались со склона. В итоге восемь участников похода и инструктор получили переохлаждение и травмы. Это привело к их гибели.

Ранее стало известно, что в Тункинском районе Бурятии произошло трагическое происшествие с участием туристов из Белоруссии. Во время сплава по реке Китой в месте ее слияния с рекой Билютой двое путешественников упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением.

туристы
погибшие
Камчатка
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород
Часть российской делегации отправилась на саммит России и США
Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»
Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП
В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России
В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева
Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши
Удары по Белгороду, Ростову, Волгограду: как ВСУ атакуют Россию 14 августа
Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться
В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным
Закон о тишине в Оренбургской области: что нужно знать
Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина
Россиянина арестовали после рассказа матерных анекдотов
Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону
Назван тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Военэксперт раскрыл, насколько опасен для России украинский «Сапсан»
Ситуация в аэропортах РФ 14 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Россиянка погибла в результате ДТП в Египте
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде
Общество

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.