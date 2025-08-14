Камчатского гида осудили за гибель восьми туристов на вулкане На Камчатке гид осужден на 4,5 года за гибель туристов на Ключевском вулкане

На Камчатке гида Ивана Алабугина осудили по делу о гибели девяти человек на Ключевском вулкане в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Он проведет 4,5 года в колонии общего режима, мужчине в течение трех лет запрещено заниматься туристической деятельностью.

Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с туристической деятельностью, на 3 года, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что директор туристической компании прорекламировал тур по восхождению на вулкан и нанял для реализации предложения двух человек без надлежащих полномочий. В итоге группа из десяти туристов в сопровождении двух гидов 30 августа 2022 года начала поход по неутвержденному маршруту без разрешения на посещение природного парка.

Уже 3 сентября из-за плохого самочувствия двое туристов в сопровождении Алабугина начали спуск с высоты 4000 метров к домику вулканологов. Остальные туристы продолжили восхождение, но на высоте 4400 метров повернули назад. Во время спуска они сорвались со склона. В итоге восемь участников похода и инструктор получили переохлаждение и травмы. Это привело к их гибели.

