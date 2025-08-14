Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 11:07

Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП

Экономист Паулаускас: программы лояльности позволят получить кешбэк через СБП

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Несмотря на отсутствие привычного кешбэка при оплате через Систему быстрых платежей, россияне все же могут получить выгоду, участвуя в программах лояльности, заявил NEWS.ru член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. По словам экономиста, низкие комиссии СБП для бизнеса и отсутствие карточного процессинга не позволяют банкам начислять кешбэк в классическом формате.

Многие покупатели привыкли рассчитывать на кешбэк при оплате картой, но при оплате через СБП ситуация иная. Такие платежи работают по другому принципу: деньги переводятся напрямую со счета плательщика на счет продавца, минуя карточную инфраструктуру. В таких операциях не используется банковский процессинг по картам и не применяется MCC-код торговой точки, который обычно служит основой для расчета кешбэка. Тем не менее возможность получить выгоду при оплате через СБП существует. Одним из способов является участие в программе лояльности «Привет!», где пользователи могут получать кешбэк или скидки за оплату через СБП у партнеров, — пояснил Паулаускас.

Он отметил, что банки и ретейлеры периодически запускают спецакции, возвращая часть суммы за платеж по QR-коду. По словам экономиста, региональные проекты также стимулируют безналичные платежи через СБП, например при оплате коммунальных услуг или проезда в транспорте.

Как еще получить выгоду за платеж по СБП? Банки или торговые компании иногда запускают собственные акции, когда при оплате по QR-коду покупателю возвращают часть суммы в виде бонусов или рублями. Отдельные региональные проекты также стимулируют оплату определенных услуг через СБП, например коммунальных платежей или проезда в транспорте, начисляя процент от суммы платежа. Выгода от СБП проявляется и вне промоакций. Для физических лиц переводы и оплата товаров через этот сервис проходят без комиссии, а операция не расходует лимит бесплатных переводов, установленный для переводов между разными банками, — подытожил Паулаускас.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries начал начислять кешбэк за покупки на платформе. Теперь пользователи будут получать «ягодки». При этом в программе участвуют только товары со специальным знаком.

