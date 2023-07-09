Какие цены в Крыму в 2023 году на фрукты, овощи, сладости: фото с рынков

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В июле в Крыму — традиционно пик туристического сезона. Многие едут на полуостров не только отдохнуть и искупаться в Черном море, но и поесть натуральные фрукты и овощи.

Цены на рынках в Крыму формируются с учетом высокого спроса на сезонные продукты. Так, сейчас помидоры можно купить по 120 рублей за килограмм, огурцы — по 55 рублей, персики — по 200 рублей, черешня обойдется в 200–500 рублей. Сладости на прилавках представлены на любой вкус и кошелек.

Не стоит забывать, что продавцы на крымских рынках всегда открыты к торгу — в случае успешных переговоров покупатель может сбить цену на 10–15%.

Цены в Крыму на самые популярные летом фрукты и овощи — в галерее NEWS.ru.