Кадыров заявил о перевыполнении Чечней плана мобилизации на 254%

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Об этом политик заявил в рамках проведенного им совещания, посвященного призыву жителей ЧР на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиров Путиным. Об итогах совещания Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации, — написал глава республики.

Также, по словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые могут при необходимости пополнить ряды защитников Отечества. Политик призвал всех россиян иметь четкую гражданскую политику и «не быть наивными» в интерпретации планов Запада.

Ранее Кадыров заявил, что «крайне недоволен» состоявшемся накануне обменом командиров и бойцов батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) на пленных россиян. По его мнению, российские власти выполнили обмен на украинских условиях.