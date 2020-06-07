Кадыров решил помочь жителям Свердловской области

https://static.news.ru/photo/1b6552f6-a964-11ea-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил раздать продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям, а также врачам, инвалидам и погорельцам в Свердловской области.

Развели порядка 300 продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям в Екатеринбурге, Берёзовском и других городах Свердловской области, — цитирует URA.RU представителя главы Чечни в Свердловской области Джамлайла Абдулкадырова.

Эту совместную акцию проводят региональный общественный фонд им. Ахмата Кадырова, представительство главы Чечни в Свердловской области, фонд «Национальное Наследие» и Комитет общественного контроля.

По словам Абдулкадырова, таким образом глава Чечни решил в период пандемии поддержать нуждающихся россиян. Акция проходит во всех российских регионах, где есть представительство республики.

Как писал NEWS.ru, учёные в Чеченской Республике успешно ведут работы по созданию вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он допустил, что первую российскую вакцину от COVID-19 создадут в ЧР. Также Кадыров сообщил, что существующий образец уже испытывают на добровольцах. Кроме того, глава Чечни отметил успехи местных медиков в лечении больных с коронавирусом.