Кадыров: первую российскую вакцину от коронавируса могут создать в Чечне

https://static.news.ru/photo/56696922-a5b9-11ea-9ca8-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Учёные в Чеченской Республике успешно ведут работы по созданию вакцины от коронавируса.

Об этом в прямом эфире в Instagram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он допустил, что первую российскую вакцину от COVID-19 создадут в ЧР. Также Кадыров сообщил, что существующий образец уже испытывают на добровольцах.

Кроме того, глава Чечни отметил успехи местных медиков в лечении больных с коронавирусом.

Если на начальном этапе было определённое недопонимание в вопросах противодействия коронавирусу, говорили, что невозможно спасти пожилых, больных сахарным диабетом, то сегодня вылечили 94-летнюю женщину, пожилого человека с инфарктом и остановкой сердца, — рассказал Кадыров.

21 мая появилась информация, что у главы Чечни якобы подозревают коронавирусную инфекцию. Ряд анонимных Telegram-каналов написали, что он вылетел в Москву на частном самолёте для прохождения лечения. Как писал NEWS.ru, спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг сообщения о болезни Кадырова.