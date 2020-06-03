Кадыров: первую российскую вакцину от коронавируса могут создать в Чечне

Учёные в Чеченской Республике успешно ведут работы по созданию вакцины от коронавируса.
Об этом в прямом эфире в Instagram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он допустил, что первую российскую вакцину от COVID-19 создадут в ЧР. Также Кадыров сообщил, что существующий образец уже испытывают на добровольцах.
Кроме того, глава Чечни отметил успехи местных медиков в лечении больных с коронавирусом.
Если на начальном этапе было определённое недопонимание в вопросах противодействия коронавирусу, говорили, что невозможно спасти пожилых, больных сахарным диабетом, то сегодня вылечили 94-летнюю женщину, пожилого человека с инфарктом и остановкой сердца, — рассказал Кадыров.
21 мая появилась информация, что у главы Чечни якобы подозревают коронавирусную инфекцию. Ряд анонимных Telegram-каналов написали, что он вылетел в Москву на частном самолёте для прохождения лечения. Как писал NEWS.ru, спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг сообщения о болезни Кадырова.
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