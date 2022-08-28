Кабмин выразил обеспокоенность задымлением из-за пожаров под Рязанью

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Лесные пожары в Рязанской области локализовали, а их распространение остановили, однако остается острая ситуация с задымлением, говорится на сайте кабмина об итогах заседания правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами. Отмечается, что борьба со смогом — основное направление работы для служб.

Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент, — говорится в сообщении.

Ситуация с задымлением является наиболее острой в настоящее время. В кабмине связывают это с тем, что продолжаются работы по встречному отжигу, что влечет за собой увеличение площади, пройденной огнем.

На ситуацию также влияет и то, что тление происходит вблизи болотистой местности. В то же время в правительстве подчеркнули, что пожары не затронули торфяники.

В заявлении кабмина также говорится, что населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности, но остаются под постоянным наблюдением.

Утром стало известно, что в течение суток лесные пожары в Рязанской области растянулись на 300 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем в регионе по состоянию на 28 августа, составила 19,576 тысячи гектаров. В области действовали шесть пожаров.