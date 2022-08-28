Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 300 гектаров

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В течение суток площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 300 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. На сайте службы указано, что общая площадь, пройденная пожарами в регионе по состоянию на 28 августа, составила 19,576 тысячи гектаров. На текущий момент в области действуют шесть пожаров.

Из них два полыхают на землях лесного фонда. Они охватили площадь в 15 700 гектаров. Другой пожар продолжает действовать на землях обороны и безопасности (45 гектаров). Еще три пожара действуют в Окском заповеднике и национальном парке «Мещерский». Их площадь составила 3831 гектар.

Лесной пожар в нацпарке «Мещерский» перекинулся на ту часть заповедника, которая находится во Владимирской области. Там площадь, пройденная пламенем, составила один гектар.

При этом в правительстве Рязанской области опровергли информацию, что в регионе загорелись торфяные болота. По словам местной администрации, которые приводит «Интерфакс», на торфяниках пламя подпалило лишь кустарники и камыши, при этом на сам торф огонь не перекинулся.

В ходе общения с журналистами было сказано о том, что тушение природного пожара в ряде мест затруднено из-за заболоченности участков и очевидно коллеги это неправильно поняли. На болотцах горели кустарники и камыши, торф затронут огнем не был, — сообщает агентство.

В то же время, как заявил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко, из Рязанской области вывели более двух тысяч специалистов и 266 единиц техники в связи со стабилизацией ситуации, пишет ТАСС.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.