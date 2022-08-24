Пожар в Рязанской области начал распространяться в сторону Подмосковья Глава департамента лесного хозяйства Владимирской области: пожар в Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад в сторону Шатурского района Московской области, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными, передает ТАСС.

На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад, — сказал он.

Малышев отметил, что расстояние от лесных пожаров в Рязанской области до границы с Владимирской областью за двое суток сократилось на 4 км и сейчас составляет около 23 км.

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьбу с огнем осложняют жаркая погода и порывистый ветер.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, лесной пожар должен быть локализован в течение двух-трех дней, ликвидирован — в течение одной-двух недель.

Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трех дней и ликвидирован в срок от одной до двух недель, — подчеркнул он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.