Кабмин выделил около 5 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Правительство России выделило Крыму и Севастополю 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства выделят из резервного фонда кабмина. Они предназначены для возведения на реке Бельбек водозабора с очистными и инженерным сооружениями и инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительными работами будет заниматься Минобороны РФ. После введения объектов в эксплуатацию они поступят в собственность Севастополя.
Кроме того, 870 млн рублей будут выделены на разработку дополнительных скважин, а также на капитальный ремонт водопроводов.
Дополнительное финансирование предусмотрено по поручению президента Владимира Путина. Оно призвано улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская передала в ООН материалы, в которых приводятся сведения о последствиях незаконного перекрытия украинскими властями канала международной реки Днепр, который обеспечивал 85% потребностей жителей полуострова в питьевой воде.
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