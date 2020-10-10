Кабмин выделил около 5 млрд рублей на водоснабжение Крыма

https://static.news.ru/photo/0fd33084-0ba7-11eb-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило Крыму и Севастополю 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделят из резервного фонда кабмина. Они предназначены для возведения на реке Бельбек водозабора с очистными и инженерным сооружениями и инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительными работами будет заниматься Минобороны РФ. После введения объектов в эксплуатацию они поступят в собственность Севастополя.

Кроме того, 870 млн рублей будут выделены на разработку дополнительных скважин, а также на капитальный ремонт водопроводов.

Дополнительное финансирование предусмотрено по поручению президента Владимира Путина. Оно призвано улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская передала в ООН материалы, в которых приводятся сведения о последствиях незаконного перекрытия украинскими властями канала международной реки Днепр, который обеспечивал 85% потребностей жителей полуострова в питьевой воде.