Поклонская передала в ООН данные о водной блокаде Крыма Украиной

https://static.news.ru/photo/e49b7882-9ecc-11ea-8865-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на запрос Верховного комиссара по правам человека ООН Мишель Бачелет о водоснабжении Крыма.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в частности, интересовали сведения о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Поклонская передала материалы, в которых приводятся сведения о последствиях незаконного перекрытия канала международной реки Днепр. Прежде канал обеспечивал 85% потребностей жителей полуострова в чистой и безопасной питьевой воде, сообщает РИА Новости.

Из-за перекрытия канала обмелели водохранилища и засолилась почва, начались перебои с водоснабжением городов и районов. Это создало реальную угрозу жизни и здоровью населения Крыма, а также экологии части Юго-Восточной Европы, отметила депутат в переданных документах. К ним она приложила обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме. Люди согласны дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.

Поклонская надеется, что преступные действия Украины будут осуждены Верховным комиссаром по правам человека ООН, а возможные меры приведут к восстановлению функционирования Северо-Крымского канала.

Поведение Украины, которая отрицает причастность к отсутствию воды в Крыму и призывает Россию самостоятельно решать проблему, «сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом», подчеркнула Поклонская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России должны быть возбуждены уголовные дела в отношении украинских организаторов водной блокады Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, прекращение Украиной подачи пресной воды в Крым является преступлением. Подобные действия следует расценивать как «государственный терроризм» и «экоцид», полагает Аксёнов.