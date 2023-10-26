Издевательства екатеринбуржца над возлюбленной попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлены первые секунды перед началом издевательств жителя Екатеринбурга над своей девушкой. На кадрах видно, как из остановившейся, предположительно, у гаражей машины выходит мужчина. Затем он вытаскивает из водительского кресла женщину и начинает ее бить.

После этого мужчина изобьет девушку, пригвоздит ее к доске и подожжет. Причиной всплеска агрессии 25 октября стало желание пострадавшей переночевать у мамы.

После истязаний он заставил жертву отвести его в соседний город за 83 километра от областной столицы. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая села за руль, но по дороге устроила ДТП при первой же возможности. Сейчас женщина в больнице с ожогами тела, а ее бывшего ухажера задержали.

Ранее житель Калининградской области избил жену и откусил ей левое ухо во время бытовой ссоры. Супруги поссорились вечером, под утро женщина обратилась за помощью к соседям, которые и вызывали скорую помощь. Бригада забрала пострадавшую в больницу с откушенным ухом и ушибом скулы. Скорая помощь увезла в больницу и ребенка — он не пострадал, но его не с кем было оставить, поскольку отца семейства забрала полиция.