Житель Екатеринбурга пригвоздил девушку к доске, чтобы она не ушла к маме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга избил свою девушку, пригвоздил ее к доске и поджег после того, как она решила переночевать у мамы, пишет Telegram-канал Baza. После издевательств мужчина заставил отвезти его в соседний город за 83 километра от областной столицы. Женщине удалось спастись, устроив по дороге ДТП.

По данным канала, инцидент произошел накануне, 25 октября. За несколько дней до случившегося 41-летняя екатеринбурженка предупредила 32-летнего мужчину, что из-за постоянных скандалов будет ночевать у мамы, и отключила телефон. После этого благоверный увидел ее на улице, когда та чистила свою машину, предложил переговорить в спокойном месте и отвел в гараж.

Там злоумышленник начал избивать женщину. Когда она начала отбиваться ногами, напавший прибил их к доске. Успокоившись, он вытащил гвозди и потребовал отвезти его в Асбест. Когда девушка отказалась — облил ее бензином и поджег. Правда, как уточняет канал, тут же потушил, так как истязателю нужен был водитель.

Испугавшись за жизнь, потерпевшая села за руль и при первой же возможности врезалась в другую машину, чтобы спастись. Мужчина в это время сбежал в лес, позже его задержали. Пострадавшую передали врачам, у нее диагностировали ожог верхних конечностей, ягодичных областей, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15–20%.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара похитил у бывшей жены их общих детей. Женщина 19 октября гуляла с сыновьями в городе, в какой-то момент на нее набросился вышедший из автомобиля человек, повалил на землю и замотал рот скотчем. Потом появился бывший супруг с неизвестной спутницей и затащил кричащих детей в машину. С тех пор женщина мальчиков не видела. Полиция и Следственный комитет проводят проверку.