Калининградец откусил жене ухо на глазах у ребенка

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Житель Калининградской области избил жену и откусил ей левое ухо во время бытовой ссоры, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Конфликт и драка произошли в присутствии маленького ребенка пары.

Супруги поссорились накануне вечером. Под утро женщина обратилась за помощью к соседям, которые и вызывали скорую помощь. Бригада забрала пострадавшую в больницу с откушенным ухом и ушибом скулы. Скорая помощь увезла в больницу и ребенка — он не пострадал, но его не с кем было оставить, поскольку отца семейства забрала полиция.

Ранее в Красноярском крае мужчина поджег жену, чтобы отучить ее от пьянок. Злоупотребление женщиной алкоголем послужило причиной ссоры между супругами. В ходе конфликта муж облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и чиркнул спичкой. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 70% тела. Мужчину задержали и отправили под арест. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Новосибирске местный житель забил до смерти жену в ходе бытовой ссоры. Избиение произошло на улице, когда супруги возвращались домой с работы. Дома женщина умерла, и муж спрятал тело в парке неподалеку.