Из-за аномальных морозов во Владивостоке треснул мост

Деформационные швы Руднёвского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов, на сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть. Движение по мосту пока не перекрыто, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Руднёвском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть, — рассказали в мэрии.

Тем не менее на текущий момент автомобилисты могут спокойно проехать по мосту. Окончательное решение по данному вопросу будет принято, когда сооружение осмотрят специалисты и по его итогам представят отчёт.

Как следует из материалов на сайте Gismeteo, минимальная температура в декабре во Владивостоке составила минус 23 градуса по шкале Цельсия. Такой мороз был зафиксирован вечером 24 декабря.

Путепровод через Снеговую Падь (Руднёвский мост) — железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части девять метров и тротуарами по 1,6 метра. После строительства мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок, однако позже провели ремонт и разрешили проезд легкового транспорта.

Ранее стало известно, что колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. При этом в районе установились 50-градусные морозы.