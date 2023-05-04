«Искандер» влетел в ограждение в Петербурге и попал на видео «Фонтанка»: в Петербурге ракетный комплекс «Искандер» влетел в ограждение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс «Искандер»

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) ракетный комплекс «Искандер» врезался в отбойник, сообщает издание «Фонтанка». В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. В связи с ДТП участок трассы КАД был перекрыт полицией. О состоянии здоровья водителя «Искандера» не сообщается.

На опубликованной в Сети записи видно, что на «Искандер» нанесен принт с георгиевской лентой. Вероятнее всего, он должен был участвовать в репетиции парада Победы в центре Санкт-Петербурга.

Ранее в Нижегородской области фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком с цистерной топлива. После столкновения все боеприпасы высыпались на автодорогу, бензин при этом не разлился. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Тульской области перевернулся зенитный ракетный комплекс С-400. По информации канала, боеприпасы не сдетонировали, угрозы взрыва в регионе нет. В сообщении говорится, что 33-летний водитель в результате аварии сломал руку. Минобороны России эту информацию не комментировало.