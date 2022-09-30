Иркутский губернатор пообещал проверить условия размещения мобилизованных

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Иркутской области Игорь Козев в своем Telegram-канале ответил жителям региона, жалующимся на условия размещения мобилизованных. Он пообещал лично провести проверку и при этом отметил, что призванным на военную службу необходимо адаптироваться к полевым условиям.

Да, многие живут в палатках, но нужно понимать, что армия и фронт — не отель. Ребята адаптируются к полевым условиям. Всех ставят на довольствие, никто не голодает, — написал губернатор.

Он сообщил, что в предстоящие выходные намерен лично посетить Новосибирск и Кемеровскую область, где размещены мобилизованные, и посмотреть, как обустроены места проживания для них, и «подробно во всем разобраться».

Кобзев добавил, что понимает беспокойство родственников мобилизованных, и выразил уверенность в том, что все трудности с размещением призванных на службу — временные.

Ранее мобилизованные в Пермском крае пожаловались на то, что их бросили в поле без еды, палаток и отопления. Один из призванных разместил в Сети видео, в котором рассказал, что их «загнали в поле как баранов» и обещали привезти все необходимое для лагеря на следующий день.