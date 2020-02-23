https://static.news.ru/photo/d3fff4bc-5629-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

На Пушкинской площади в центре столицы в честь Дня защитника Отечества открылся военный музей. До 21:00 здесь можно увидеть стрельцов, гвардейцев эпохи Петра I, участников Бородинского и других сражений.

Интерактивное путешествие по истории начинается с XVII века, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

На площади выставлены пики, пушки, уличные укрепления. «Гвардейцы» Семёновского и Преображенского полков могут рассказать всем желающим об эпохе русско-шведских и русско-турецких войн начала XVIII века. На площади также можно узнать интересные факты о войне 1812 года и Великой Отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, День защитника Отечества российские туристы предпочитают провести в Турции, ОАЭ и Таиланде — именно эти направления стали самыми популярными среди россиян на предстоящие праздничные дни. Наибольшим спросом пользуются туры в Анталью, Стамбул, Дубай и разные районы Таиланда. Также в большом количестве бронируются горнолыжные туры в Австрию, Андорру и Болгарию. При этом туроператоры подчёркивают, что цены на такие поездки практически не выросли по сравнению с прошлогодними показателями.