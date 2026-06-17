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17 июня 2026 в 08:41

Иностранный лидер прибыл с визитом в Россию

Президент Филиппин Маркос-младший прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Фердинанд Маркос-младший Фердинанд Маркос-младший Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В аэропорту его встретил руководитель республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов встретил в международном аэропорту Казани президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего, — говорится в сообщении.

В этом году Манила председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В программе саммита предусмотрена отдельная двусторонняя встреча Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным. Саммит АСЕАН продлится до 19 июня.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечал, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества со странами АСЕАН в тех сферах, которые не затрагивают западные санкции. По его словам, речь идет, в частности, об экспорте высокотехнологичной продукции.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что крупные саммиты с участием РФ рушат миф Запада о ее «международной изоляции». По его словам, Россия сегодня стремится к сотрудничеству со всеми регионами мира.

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