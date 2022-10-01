Иномарка врезалась в кафе в Краснодаре, пострадала женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Honda врезался в кафе «Пифагор» в Краснодаре, сообщает Kub Mash. В результате пострадала посетительница заведения. По информации Telegram-канала, в данный момент она находится в больнице с переломами.

По предварительным данным, машина вылетела с дороги после столкновения и влетела на террасу кафе. На видеофрагменте видно, что автомобиль получил сильные повреждения в результате столкновения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на севере Москвы водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 проехал на красный свет, врезался в другую машину и сбил двух пешеходов. По предварительным данным, за рулем иномарки мог находиться начальник отдела МВД России по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов.

В июне автомобиль Hyundai Genesis лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова сбил курьера-велосипедиста на пешеходном переходе в центре Москвы. Политик позже признал, что находился в служебной машине в момент ДТП, уточнив, что не видел момента аварии, поскольку работал с документами. Он сообщил, что поcле ДТП попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Глава фракции также высказал благодарность скорой помощи за то, что она приехала быстро, и вырaзил надежду, что потерпевший быстро поправится.