Голую девушку на улицах Новосибирска пытались изнасиловать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, которая 12 июля была замечена голой на улицах Новосибирска, была избита после попытки изнасилования со стороны четырех мужчин. Как сообщают «Вести Новосибирск», пострадавшую до дома проводила 17-летняя местная жительница. Мать последней Оксана Усова рассказала, что на ногах пострадавшей было много синяков. По пути к дому друга местная жительница дала девушке одежду.

Эта девушка сама подошла к моей дочери и попросила проводить ее до дома. Она путалась в словах, так как была, вероятно, в нетрезвом состоянии. Девушка сказала, что ее хотели изнасиловать четверо мужчин. Ранее она с ними не встречалась. Перед этим они предложили ей пиво, и она согласилась. Позже мужчины эти начали приставать к ней. Девушка отказала им, и те ее избили. У нее на ногах было много синяков, — говорит Усова.

Пострадавшая не захотела обращаться с заявлением в полицию.

В мае в городе Балтийске Калининградской области был задержан моряк, который изнасиловал местную жительницу и изувечил ей лицо. Сначала мужчина спросил разрешения на то, чтобы проводить ее до дома, но позже напал возле железнодорожных путей. Спасли девушку местные жители, которые услышали крики пострадавшей.