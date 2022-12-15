Хирург рассказал о спасении годовалой девочки с эмфиземой легкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий детским хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Владимир Трунов в беседе с NEWS.ru рассказал о спасении годовалой девочки с пороком развития правого легкого — лобарной эмфиземой. Трунов сообщил, что пациентка поступила с дыхательной недостаточностью и повышенной температурой. Врачи прооперировали девочку и сохранили легкое. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Пациентка поступила к нам с дыхательной недостаточностью и повышенной температурой, которая держалась у нее продолжительное время. При дообследовании выявлено, что кистозно-измененное легкое занимает всю правую половину грудной клетки, вызывая сдавление здоровой ткани дыхательного органа и смещение органов влево. Мы прооперировали девочку, удалили образование, при этом сохранив легкое. После этого здоровые ткани легкого расправились, а симптомы дыхательной недостаточности и лихорадки прошли. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, — сказал медик.

Доктор отметил, что при такой врожденной патологии у человека на выдохе воздух из пораженного легкого выходит не полностью и с трудом, что может в дальнейшем привести к дыхательной недостаточности и нарушению кровообращения.

При такой патологии ребенок совершает нормальный вдох, но на выдохе воздух выходит не полностью и с трудом. В результате сегмент легкого увеличивается, при этом сдавливая его здоровые части. В дальнейшем это может привести к смещению органов, развитию дыхательной недостаточности и нарушению кровообращения, — добавил Трунов.

В Ростове-на-Дону хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) спасли жизнь месячному младенцу, удалив у него большую кисту. Через 15 дней состояние ребенка улучшилось, а через несколько дней после окончательной стабилизации младенца выписали. В настоящее время он благополучно пошел на поправку.