27 августа 2025 в 18:24

Хинштейн раскрыл последствия последних атак ВСУ на Курскую область

Хинштейн: ВСУ повредили заправку и стройбазу в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в приграничных районах Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Инциденты произошли на территории Рыльского и Хомутовского районов.

Как написал глава региона, вблизи села Макеево Рыльского района беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию заправочной станции ЗАО «Агрофирма Рыльская», в результате чего осколками были повреждены емкости для хранения топлива. Еще один беспилотник атаковал территорию строительной базы в деревне Малогнеушево, где были повреждены фасадная часть здания и оконные конструкции.

Кроме того, вблизи села Колячек Хомутовского района в результате атаки с использованием FPV-дрона осколками был поврежден капот автомобиля. Хинштейн подчеркнул, что в результате этих инцидентов не зафиксировано случаев гибели людей или получения травм.

Ранее в Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах. Отмечалось, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.

