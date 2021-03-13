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Губернатор Ставрополья отправил региональное правительство в отставку

09:48, 15 марта 2021
Владимир Владимиров Владимир Владимиров Фото: stavregion.ru

Весь кабинет министров Ставропольского края отправлен в отставку. Соответствующее решение принял региональный губернатор Владимир Владимиров. Политик сам написал об этом на личной странице в социальной сети в понедельник, 15 марта.

Как отметил Владимиров, в прошлую пятницу заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарёва задержали. Его подозревают во взяточничестве. Губернатор подчеркнул, что сложившаяся является экстраординарной и требует решительных действий.

По его словам, курс на очищение краевой власти остаётся в силе. И никто из команды Владимирова не имеет права, сказал губернатор, с него сворачивать. Он подчеркнул, что не может мириться с тем, что рядом «могут стоять нечестные люди».

Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками «и.о». Решение о том, кто войдёт новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами, — написал Владимиров в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс- секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщения об отставке главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина.

По его словам, слухи об увольнении министра не соответствуют действительности.

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