Губернатор Шумков: причина депрессий россиян — «квазикультурная пошлятина» Курганский губернатор объяснил депрессию россиян подражанием чужой культуре

Фото: На съемках картины Валерия Тодоровского «Стиляги». Фото ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания «Красная стрела»

«Квазикультурная пошлятина» и подражание чужой культуре являются причинами роста депрессий и суицидов среди россиян, такое мнение выразил в своем Telegram-канале губернатор Курганской области Александр Шумков. По его мнению, дети и внуки народа-победителя растут, не зная своего роду-племени. Шумков подчеркнул, что в сфере национальной культуры нет задач важнее, чем прививать любовь к корням, памяти предков, «их славной и доброй истории, их героическому прошлому».

Многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут, не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею. <...> Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни, — написал Шумков.

По мнению главы региона, пренебрежение культурой страны и «общностью с родственными тебе национальными традициями» привело к тому, что, «словно библейские Каин и Авель, вновь идут брат на брата». Шумаков считает, что это происходит под прикрытием иностранных «доброхотов», для которых «„белые папуасы“ обычный расходный материал».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми. Он подчеркнул, что Россия продвигает, а не отменяет лучшие произведения зарубежной культуры.