Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми

Фото: chief Roman Petrutsa Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна продвигает, а не отменяет лучшие произведения зарубежной культуры. Глава государства на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, добавил, что те, кто пытаются отменить русскую культуру являются неумными людьми.

Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру, не очень, — сказал президент.

7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий прослушивать на территории страны российскую музыку. Запрет касается телевидения, радио и общественных мест. Этот закон не касается тех, кто публично осуждал спецоперацию РФ на Украине.

Ранее главный дирижер Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер заявил, что если в обществе продолжит развиваться политика русофобии и отмены русской культуры, то в мире образуется «огромная дыра». По его словам, оркестр не сможет развиваться без русской музыки, в особенности без Чайковского и Стравинского.