На Украине запретили российскую музыку «Страна.ua»: на Украине вступил в силу закон о запрете российской музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

На Украине вступил в силу закон, запрещающий прослушивать на территории страны российскую музыку, передает издание «Страна.ua». Запрет касается телевидения, радио и общественных мест. В то же время вводится перечень музыкальных исполнителей из РФ, осуждающих военную операцию, на которых указанные ограничения не распространяются.

Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей на Украине, — говорится в публикации.

Законопроект был принят еще 19 июня, но начал действовать с 7 октября. Кроме того, теперь запрещена любая музыка в общественном транспорте, включить её можно только через наушники.

В июне власти Украины опубликовали перечень требований к артистам из России для включения в «белый список», дающий право остаться в украинском эфире. Сообщалось, что артистам из РФ нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в признанных международным сообществом границах.