Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Чиновник разместил ролик с инструкцией о том, что делать жителям, если они не знают о месте нахождения ближайшего укрытия.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

В 20:30 тревогу отменили.

Перед этим Развожаев предупреждал севастопольцев, что ориентировочно до 20:00 в районе Южного и Северного мола флот будет проводить учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

За 20 минут до объявления воздушной тревоги в Севастополе было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, причины перекрытия не уточнили.

Ранее командующий Черноморским флотом Виктор Соколов появился в эфире телеканала «Звезда» на фоне слухов о своей гибели в результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе 22 сентября, распространяемых со ссылкой на сообщение Сил специальных операций (ССО) Украины. Соколов заявил, что надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота успешно выполняют свои задачи.