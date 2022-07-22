Губернатор Подмосковья навестил семью, взявшую девять детей из Донбасса

Фото: Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью в Люберцах, взявшую под опеку девять детей из Донецка, сообщает РИАМО. Он выразил свое уважение приемным родителям Дмитрию и Татьяне, а также рассказал о большой программе по приему детей из Донбасса на воспитание.

Мне очень приятно находиться в этой семье — вы, Дмитрий и Татьяна, объединили девять детей из Донецка, которые с первого дня называют вас «мама» и «папа». Видно, что вы вкладываете душу и сердце. Мы большую программу ведем в Подмосковье — у нас 260 семей, которые, так же как и вы, готовы принять детей из Донбасса на воспитание, — сказал Воробьев.

Он добавил, что детям обязательно помогут реализовать их мечты.

Попавшие в подмосковную семью ребята получили медицинские полисы и гражданство России, двум мальчикам вручили паспорта. Дима, Никита и Сергей записались на футбол, Снежана, Анна и Каролина — на танцы и пение. У Игоря с сентября начнется подготовка к школе, а Вероника и Людмила будут учиться танцевать и рисовать.

В апреле стало известно, что семья в Истре возьмет под опеку двух девочек из Донбасса. Ольга и Александр воспитывают уже шестерых приёмных детей, и они первыми из 11 семей Подмосковья оказались готовы принять сирот из ДНР. Андрей Воробьев навестил пару и поблагодарил за помощь людям.