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Губернатор: пациенты с коронавирусом заняли 80% коек в Екатеринбурге

19:58, 23 мая 2020

Люди, заражённые коронавирусной инфекцией, заняли уже 80% предназначенных для них коек в Екатеринбурге. Об этом в социальной сети заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, всего в регионе организованы 5848 мест в инфекционных отделениях, где проходят лечение люди с коронавирусом, пневмониями, симптомами ОРВИ.

В Екатеринбурге занято 80% коек (2204), а в остальных муниципалитетах области — 55,1% (1738). В тяжёлом состоянии сейчас находятся 52 человека с COVID-19, в том числе 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжёлом состоянии с пневмониями — 55 человек, в том числе 17 — на ИВЛ. Выписаны 1267 человек, — сообщил в Instagram глава региона.

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Куйвашев добавил, что всего на территории области зарегистрированы 3614 случаев инфицирования  коронавирусной инфекцией. Четырнадцать человек скончались.

Ранее губернатор Свердловской области рассказал, как принимается решение о выборе больницы для заразившихся коронавирусом жителей Екатеринбурга. По словам главы региона, при лёгком течении заболевания инфицированных доставляют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, а тяжелобольных и людей в состоянии средней тяжести — в инфекционные отделения учреждений по месту проживания, а также в перепрофилированные медицинские организации.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).

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