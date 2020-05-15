Губернатор Кировской области проверит на себе препарат против COVID-19

https://static.news.ru/photo/6feec430-96c0-11ea-a6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gubernator_vasiliev

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что примет участие в тестировании вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета против COVID-19.

Участвовать в эксперименте будут добровольцы. 1,5 тысячи человек. И я в том числе. Это не вакцина от коронавируса, — отметил глава региона в Instagram.

По его словам, исследование поможет выявить неспецифический иммунитет, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это поможет защитить врачей, работников транспорта, муниципальных служащих и других. Аналогичные эксперименты пройдут в США в июле.

На сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От заболевания вылечились 58 226 человек. Скончались 2418 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что на территории РФ стабилизировался прирост числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.