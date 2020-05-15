ФМБА: в РФ стабилизировался прирост числа заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/b14d0d58-96aa-11ea-96ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории РФ стабилизировался прирост числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением 15 мая выступила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она аргументировала своё высказывание тем, что на протяжении нескольких последних дней в России прирост общего количества заразившихся составляет 10,5 тысячи человек с некоторыми колебаниями.

Как подчеркнула Скворцова, почти в половине случаев среди россиян заболевание проходит без симптомов.

Очень высока доля асимптомных случаев: в Москве — до 60%, в целом по стране — почти половина, — приводит ТАСС слова главы ФМБА.

На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, главный государственный санитарный врач Анна Попова выступила с заявлением. Она сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.