Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Главный государственный санитарный врач Анна Попова выступила с заявлением. Она сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя, —
цитируетПопову ТАСС.
На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Попова рассказала об особенностях иммунитета к коронавирусу.
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