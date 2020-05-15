Общество

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

15:23, 15 мая 2020

Главный государственный санитарный врач Анна Попова выступила с заявлением. Она сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя, — цитирует Попову ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Попова рассказала об особенностях иммунитета к коронавирусу.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях