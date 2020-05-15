Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

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Главный государственный санитарный врач Анна Попова выступила с заявлением. Она сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется, но расслабляться пока нельзя, — цитирует Попову ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Попова рассказала об особенностях иммунитета к коронавирусу.