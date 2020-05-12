Попова рассказала об особенностях иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2e016fc6-9460-11ea-b2f2-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет к коронавирусу формируется, но как долго он сохраняется, неизвестно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета <...> Но как долго он будет сохраняться, нужно время наблюдений, чтобы ответить, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что научные исследования на эту тему начнутся в России в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о невозможности укрепить иммунитет, принимая «волшебные таблетки». По его словам, укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредных продуктов в рационе, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий.