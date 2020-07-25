Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым

https://static.news.ru/photo/0db0e266-cf79-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.

К нам скоро прилетит Серёга Шнуров, вот с ним я и выйду к протестующим, — отметил он.

Однако в окружении музыканта заявили, что сам Шнуров не поддерживает дружеских отношений с Дегтярёвым. Он намерен отправиться в Хабаровск исключительно для того, чтобы взять интервью у политика, передаёт «МК».

Шнуров стал генеральным продюсером RTVI в конце июня 2020 года. Эту должность ему предложил владелец телеканала Микаэль Исраелян.

Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят уже две недели, с 11 июля 2020 года. Как правило, люди массово собираются в выходные. По разным данным, на улицы выходит от 10 тысяч до 50 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.