Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Фото: t.me/vvgladkov

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, однако в пяти домах выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы.

Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, — сказано в сообщении.

Глава субъекта РФ заверил, что аварийные бригады устраняют последствия удара.

10 января под обстрел попал город Шебекино Белгородской области, были повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЭЛП. Всего обстрелов было два, в ходе второго из них пострадали мужчина и женщина. До этого Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. В результате удара украинских войск повреждения получило нежилое здание. Cреди населения пострадавших нет.

В первые дни 2023 года в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Муром. Были повреждены два жилых дома и автомобиль. Позднее глава региона сообщил, что часть снарядов попала на кладбище, в результате чего были разрушены не менее 15 могил. 5 января в регионе был продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Гладков уточнил, что данный режим будет действовать до 20 января.