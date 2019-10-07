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Движение грузовых составов по Крымскому мосту начнётся на полгода позже, чем было запланировано изначально, — в июне 2020 года. Такое решение принято из-за найденного в районе подъездных путей древнего города.

При этом движение пассажирских поездов, как и предполагалось, начнётся в декабре 2019-го, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Дробление запуска движения на два этапа связано с переносом участка керченского подхода на 140 метров южнее. Маршрут был изменён, чтобы сохранить торговое поселение, построенное в IV веке до н.э. и найденное лишь в ноябре 2018 года.

Древний город обошёлся федеральному бюджету в 3,38 млрд рублей. На такую сумму была увеличена смета строительства из-за переноса участка железной дороги.

Древнее поселение времён Боспорского царства Манитра, обнаруженное юго-западнее села Октябрьское в окрестностях Керчи, как сообщал News.ru, специалисты относят к IV–II вв. до н.э. По своему типу это эмпорий (торговое поселение) со стеной, башней, жилыми и хозяйственными постройками, есть там и некрополь. Археологи предложили законсервировать объект и сделать его экскурсионным.