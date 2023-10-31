Группа из пяти туристов пропала недалеко от перевала Дятлова

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На Урале разыскивают группу туристов из пяти человек, которые отправились на сплав по реке Вижай 26 октября и пропали, сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в обозначенном месте, где они должны были выйти 30 октября, они так и не появились.

Как отмечается, группа не была зарегистрирована в Ивдельском поиско-спасательном отряде. Туристы должны были начать свой 50-километровый сплав по реке в районе поселка Тахта. В понедельник должны были завершить его в поселке Вижай, что примерно в 70 километрах от перевала Дятлова.

Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможную задержку группы из-за обмеления реки Вижай, резкое похолодание температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком, — отметил Горелых.

Ранее на Камчатке шестеро туристов в назначенный день не вышли на стоянку «Клешня». Зарегистрированная тургруппа отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В результате с ними пропала связь. К их поискам привлекли спасателей МЧС России. Также в готовность был приведен вертолет Ми-8. Их нашла наземная группа. Причины, по которым туристы не выходили на связь, уточнять не стали.