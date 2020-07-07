Граффити с Бродским вновь появились в центре Петербурга

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Портрет поэта Иосифа Бродского, похожий на ранее закрашенные граффити, появился на противопожарной стене дома (брандмауэре) в центре Петербурга

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на художника Олега Лукьянова, на этот раз рисунок был сделан «на высоте, недоступной для коммунальщиков».

В мае граффити с изображением Бродского появились напротив его музея-квартиры «Полторы комнаты» в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта. Позже его закрасили.

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга тогда заявили, что граффити с изображением Иосифа Бродского не было согласовано с властями. Ликвидация изображения вызвала широкий общественный резонанс. Горожане писали на месте закрашенных граффити цитаты из стихотворений поэта и высказывали свое мнение по поводу закрашивания портрета.

Как рассказал Лукьянов, который был автором предыдущего граффити-портрета Бродского, он не имеет прямого отношения к появлению нового изображения. Впрочем, он признал, что предоставил неким почитателям поэта технологию печати на стене.

Власти района знают о новом изображении Бродского на брандмауэре. Решение о судьбе этого граффити пока не принято.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на улице Пестеля в Санкт-Петербурге 24 мая появилось граффити с поэтом Иосифом Бродским. На следующий день рисунок был закрашен.