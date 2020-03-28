https://static.news.ru/photo/8c148150-7108-11ea-905b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане продолжают играть свадьбы вопреки запрету на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Администраторы свадебных залов стараются обезопасить гостей от заражения, обрызгивая их на входе дезинфицирующими средствами, сообщает РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что в республике выявлен один случай заражения COVID-19. Всего в России инфицированы 1264 человека. Выздоровели 49 человек.

В мире число заразившихся превышает 615 тысяч человек. Жертвами вируса стали 28,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация Краснодара не стала отменять уличные ярмарки из-за коронавируса. В мэрии пояснили, что их посещает значительно меньше людей, чем ТРЦ и заведения общепита, и большинство из них носит защитные маски.