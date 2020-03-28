https://static.news.ru/photo/247ca4a6-7102-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Администрация города Краснодара решила не отменять уличные ярмарки в дни карантина. Формально торговля на площадях не попала под региональные ограничения из-за коронавируса, отметили в мэрии.

Как отметили городские власти, губернатор закрыл торгово-развлекательные центры и заведения общепита, но продовольственные магазины и ярмарки работают по всему Краснодарскому краю.

В Краснодаре на ярмарке людей значительно меньше, довольно много — в масках. Дежурные группы объезжают ярмарки, проверяют, как организована торговля, — цитирует заявление мэрии РИА Новости.

По информации Роспотребнадзора, число инфицированных на Кубани достигло 19 человек.

NEWS.ru писал, что власти Краснодарского края запретили отелям размещать туристов в дни внеплановых выходных, объявленных в России из-за ускорившегося распространения коронавируса. Гостиницы города-курорта Сочи начали выселять постояльцев 28 марта.