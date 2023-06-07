Госдума просит начать внеплановые проверки пивного бизнеса

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В России планируют начать внеплановые проверки производителей пива, пишет газета «Известия». Общественная потребительская инициатива (ОПИ) совместно с депутатами Госдумы РФ направили такое предложение в правительство, Минпромторг, Генпрокуратуру и Росалкогольрегулирование.

В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Причиной такой инициативы стало массовое отравление граждан из ряда регионов напитком «Мистер Сидр», — говорится в предложении депутатов Госдумы и ОПИ.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа. Бизнесмену вменяется предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц. В соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мероприятия по выявлению и изъятию потенциально опасного напитка продолжаются по всей стране. Россиян призвали быть бдительными при покупке алкоголя и сообщать о случаях продажи «Мистера Сидра» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле главного санитарного врача Анны Поповой, которая ранее поручила выявлять и изымать сомнительную продукцию бренда во всех регионах.