СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром СК предъявил обвинение бизнесмену, подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Бизнесмену вменяется предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц.

Накануне был задержан индивидуальный предприниматель, который, по данным следствия, осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, — говорится в заявлении СК РФ.

В соответствии с действующим уголовным кодексом РФ, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Отмечается, что в Ульяновской области, где зафиксировано большинство случаев отравления разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 смертях и 31 человеке на лечении. В Самарской области — о девяти смертях и 15 пострадавших, в Нижегородской области — два смертельных случая и четыре пострадавших, в Удмуртии — один погибший и один госпитализированный. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.

Мероприятия по выявлению и изъятию потенциально опасного напитка самарского производства продолжаются по всей стране. Россиян призвали быть бдительными при покупке алкоголя и сообщать о случаях продажи «Мистера Сидра» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация остается на личном контроле главного санитарного врача Анны Поповой, которая ранее поручила выявлять и изымать сомнительную продукцию бренда во всех регионах.