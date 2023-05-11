Горловка попала под обстрел пятый раз за день

Фото: Министерство обороны Украины

РСЗО «Град» ВСУ

Украинские военные пятый раз за день обстреляли расположенный на севере от Донецка город Горловку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего на данный момент ВСУ выпустили по Горловке 37 снарядов из этого вида оружия.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлению <...> Горловка (Центрально-Городской район), выпущено семь ракет из РСЗО «Град», — говорится в отчете.

В результате обстрела пострадали не менее восьми человек, один житель города скончался от полученных ранений, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

10 мая представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Также были обстреляны Новопетриковка, Макеевка и Александровка.

9 мая территория Донецкой Народной Республики была обстреляна украинскими войсками 39 раз. Обстрелы велись с использованием РСЗО артиллерии калибра 155 и 152 мм.