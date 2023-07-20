Годовалый ребенок утонул в бассейне, пока мать разогревала еду В Железноводске годовалый ребенок утонул в бассейне, пока мать разогревала еду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовалый ребенок утонул в каркасном бассейне в Железноводске в Ставропольском крае, сообщает РЕН ТВ. Его мать в это время разогревала ужин, а отец изготавливал мебель.

По информации телеканала, ребенок вышел на улицу и забрался в бассейн, где обычно купался с родителями. Когда мать заметила исчезновение малыша и выбежала на улицу, он уже был мертв.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как его бабушка подралась с няней. Женщины поругались из-за разных взглядов на воспитание ребенка.

До этого годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома на улице Оренбургской в Москве, когда мать была дома, но отвлеклась. Мальчика госпитализировали.

На юге Москвы двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили сына без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.