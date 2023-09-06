Годовалый ребенок ошпарился кипятком в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга годовалый ребенок ошпарился кипятком. Источник в правоохранительных органах сообщим СМИ, что мальчик полутора лет был доставлен в больницу с ожогами второй степени.

Как уточняет издание, за мальчиком следил его дедушка, но в какой-то момент мужчина отвлекся. В это время ребенок опрокинул на себя кружку с горячим кипятком. Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Наставников.

Ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи осмотрели пострадавшего, у него диагностировали ожог груди, лица, левой стопы и левой руки. Источник сообщил изданию, что мальчик растет в благополучной семье.

Терапевт Игорь Видяскин ранее напомнил, что при ожоге кипятком необходимо сразу начать охлаждать поврежденный участок кожи проточной водой в течение 10–20 минут. Медик подчеркнул, что это позволит снизить температуру пораженных тканей и пресечь продолжительное воздействие тепла.

До этого на юго-востоке Москвы восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил серьезный ожог ноги. Ребенку оказали медицинскую помощь. Предварительной причиной образования ямы называют прорыв теплосети.